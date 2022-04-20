女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，而擁有「呆萌女神」的美名，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，也有經營社群網站和Youtube頻道，元元昨（19日）則上穿開箱性感睡衣的影片，其中一套是旗袍式睡衣，鏡頭前她胸前的釦子還無預警爆開，讓當場走光的元元尖叫急逃，直呼：「太誇張了」。

元元昨在Youtube影片開箱10件性感睡衣，風格從可愛、保暖到性感類型都有，元元也一一穿給觀眾看，元元大方穿蕾絲、低胸睡衣入鏡，也讓她傲人上圍一覽無遺，不過當元元換穿其中一套白色的旗袍式睡衣時，側邊連開4個洞，讓元元不禁好奇問：「這件能播嗎」，除了胸前大尺度挖洞外，元元白嫩美腿也若隱若現。

元元換穿旗袍式睡衣。（圖／取材自元元Youtube）

正當元元在鏡頭前展示睡衣時，胸口扣子卻突然爆開，露出裡面的黑色小可愛，元元立馬遮胸、驚慌尖叫，她心有餘悸直呼：「太誇張了吧！」最後逃離鏡頭，雖畫面經過有打馬賽克處理，但仍掀起網友留言討論：「喜歡旗袍那套，因為爆開超讚」、「都好性感哦！特別是爆開那一件，哈哈」、「直接爆開 差點噴鼻血」。

其實，親民的元元除了分享生活日常外，有好身材的她也不吝嗇在網上分享辣照，元元每回放送比基尼照、出遊照，甚至是下衣失蹤的熱舞片，都引發網一片熱議，元元好身材仍吸引網友大讚身材極品、畫面太養眼。