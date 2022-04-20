國內日前出現首例兒童重症死亡案例，令緊急就醫議題再度浮上檯面。中央流行疫情指揮中心預計今午展開兒童就醫相關指引的討論。根據現行指引，若個案在家出現喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清等7大症狀，可先取得衛生局同意後外出就醫，但若情況危急，自行先外出再報備，也免挨罰。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據現行的「居家照護管理指引及應注意事項」，居家照護個案有7個警示徵兆，主要適用於成人，今日下午會議後還會將兒童的版本加入。

7大警訊包括，1.喘或呼吸困難、2.持續胸痛胸悶、3.意識不清、4.皮膚或嘴唇或指甲床發青、5.無發燒時每分鐘心跳超過100下、6.無法進食或喝水或服藥、7.過去1天尿量明顯減少，其中心跳每分鐘逾百下、無法飲食及尿量減少是首度新增。

羅一鈞表示，一旦出現這些症狀，建議立即聯繫119，地方政府緊急醫療專線或衛生局，得到同意後，就能安排自行就醫、親友接送到醫院，或是先自行外出再和衛生局報備。

指揮官陳時中也說，隔離、檢疫時，都有電子圍籬在，最好離開前先和衛生局聯繫，若是非常緊急，及時外出就醫，我們也不會罰。如果可以，還是希望讓程序完整，避免警察疲於奔命。

因應確診數單日破1500例，指揮中心昨宣布全台各縣市1周內應啟動居家照護。陳時中表示，目前已收到16縣市的核備公文，澎湖已發文但還沒收到，新竹預計今天會發文，目前已有10縣市開辦，包括基隆、台北、新北、桃園、彰化、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮、連江，以及4個縣市還在研議中。

至於兒童的疫苗接種，指揮中心下午也會召集衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）展開會議，會議後還會進行意願調查，蒐集委員、家長意見，詳細明白才能做選擇，因為家長要替小孩決定，一定要明白利弊。待搜集國際資料、專家討論出來後，大家才會更能做好判斷，畢竟打疫苗是自由自主的。對於5歲以下、沒有疫苗的小孩，他提醒家長要特別注意，不要讓小孩接觸不特定對象過於頻繁，出入也要留意社交距離。