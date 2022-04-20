香港資深女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）去年為了拍攝電影，因角色需求的關係一度爆肥胖到看不見脖子，豐腴圓潤外型震驚眾人，儘管之後有稍微瘦下來，但她的健康狀況也格外受關注；近期阿嬌確定參加《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐》），已調整到最佳狀態模樣，曬出2張45度角自拍美照，粉絲看了卻心疼直呼「怎麼又瘦了」。

阿嬌和前夫賴弘國離婚後，重心全放在工作上，去年為了電影角色需求身材豐腴到觀眾差點認不出，多種角度下幾乎看不見脖子的地步，而閨密阿Sa（蔡卓妍）又曾透露阿嬌有賀爾蒙失調的問題，粉絲們不免擔心她的健康；但事後阿嬌身材不僅瘦回剛出道的模樣，近期曬出自拍照又瘦出新境界，美得不像話。

近期阿嬌曬出2張45度角自拍美照，粉絲看了卻心疼直呼「怎麼又瘦了」。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

昨（19日）阿嬌在微博曬出2張從45度角的自拍照，俏皮地說，「拍照角度很重要哈哈哈」，畫面中不論是穿著休閒T恤或是黑白色上衣，臉上只有淡妝的她就已經夠漂亮，有別於先前圓潤的模樣，瘦下來五官顯得更深邃，臉頰找不到多餘贅肉，尖下巴也令人羨慕。

大多數網友推敲阿嬌正在為了出演《乘風破浪》把自己調整到最佳狀態，被她相當自律的身材管理震撼到，「是真的瘦了」、「何止45度，360度無死角」、「角度不重要，主要是人好看吧」；但一些粉絲看了卻很心疼，「瘦太多了吧，才多久時間」、「救命，好小的臉，又瘦多少了」、「感覺嬌嬌瘦了好多」、「都瘦成閃電了。