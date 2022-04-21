屏東歐姓男子3年前利用鬼神之說對一名女子猥褻，他另以作法需要，以手在紅線上畫符，騙稱要發生性關係來加持法力性侵一名少女，歐男還稱鄰居家會有劫數要消災解厄，誘騙其家中少女性侵，最高法院依加重強制性交與強制猥褻罪將歐男判刑12年定讞。

2019年歐姓男子向一名女子佯稱其有作法改運之能力，可為人消災解厄，及她身後尾隨嬰靈，會危及她運勢等語，要求她到一家旅社房間內，依他指示脫去褲子及內褲後，歐男以以其手指觸碰她私處強制猥褻。

隔年歐男向一名少女騙稱可為她去除家中靈異現象，先燒金紙在水中叫少女喝掉，作勢以手在她身上畫符，並要求她脫光衣服躺在床上後性侵，隔週，歐男食髓知味，又佯稱少女已去世之父親有發生事情，因為作法需要加以性侵，歐對少女共性侵6次。

歐男還誘騙鄰居家中少女，對她佯稱其有作法改運之能力，可為人消災解厄，及少女全家今年會有劫數、她祖母今年會死亡等語，在2020年7月29日晚上以作法需要，要求她閉上眼睛，以其手指性侵少女。

歷審斥責歐男屢屢利用鬼神之說對被害人施加心理壓力，而為強制性交與強制猥褻犯行得逞，嚴重侵害被害人之性自主決定權，造成其等心理上難以磨滅之陰影，犯罪所造成之損害非輕，判處有期徒刑12年，歐不服提上訴，最高法院駁回。