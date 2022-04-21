GU「大葉高島屋百貨」預計於5月27日開幕，並打造「時尚顧問專區」以及「親子同樂專區」。（GU提供）

日本服飾品牌GU宣布將於今年5月分別於南嘉義和北天母進駐2家全新店舖。這也是繼高雄和台南後，GU再度插旗南台灣新據點，嘉義市第一家GU店舖「嘉義耐斯廣場購物中心店」將於5月20日盛大開幕，全面擴展南部地區版圖，讓喜愛時尚穿搭的嘉義朋友們不用再大老遠跑到外縣市購物；而GU「大葉髙島屋店」也接續於5月27日隆重登場，提供天母地區的消費者更時尚的購衣新選擇。

位於嘉北商圈的「耐斯廣場購物中心」為雲嘉地區量體最大、獨家品牌最多的購物中心，GU將於5月20日進駐，開設雲嘉區第一家店舖，解決消費者們舟車勞頓的不便，提供更豐富的時尚新選擇，為歡慶盛大開幕，GU「嘉義耐斯廣場購物中心店」將搶先開賣話題聯名商品、打造極具嘉義特色的開幕限定好禮。

GU也將於天母的「大葉髙島屋百貨」開設北部全新店舖。天母為台北市精華地區，生活機能方便、環境清幽，5月27日開幕將打造「時尚顧問專區」以及「親子同樂專區」，讓不分國籍、所有年齡層的消費者都可以更輕鬆挑選到適合自己的衣物。