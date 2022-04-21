范逸臣（左）上陳國華主持的《那些年。那些歌》。（年代提供）

民雄（左）跟范逸臣是好朋友。（年代提供）

歌手民雄、范逸臣近日上年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，談到出道故事，范逸臣透露當年唱片公司老闆張小燕行銷出奇招，明明擁有高顏值，卻讓他「聲音出來，人不出來」，更曾偷偷躲在唱片行外看自己在銷售榜上的排名，都沒被路人認出。

范逸臣2008因演出《海角七號》成功轉型電影咖，近期接演「漁工」一角，曬到黑成木炭，讓主持人陳國華進棚時，以為巫啟賢來錄影。難得上節目的范逸臣發豪語若本集收視破2，就要「裸泳」答謝觀眾，瞬間讓陳國華驚呼：「那很容易喔！」

談到「范逸臣成功模式」，陳國華說：「你的人生往往都不在預期之中！」明明玩搖滾，卻被包裝成「情歌王子」出道，明明是歌手，卻以《海角七號》的「阿嘉」一角紅遍台灣。

民雄近年和范逸臣一同合作拍YT影片，合唱默契好到被陳國華笑虧是「錦繡二重唱」。民雄先前為刺激流量，在直播時曾喊出「破1萬要穿丁字褲」，沒想到觀看人數立刻飆升，最終還真的穿上丁字褲入鏡，但從頭到尾都用吉他擋住重要部位，被陳國華虧也太沒誠意。《那些年。那些歌》每周六、日晚8點在年代MUCH台播出。