藝人張庭和老公林瑞陽，先前被踢爆在上海成立的達威爾貿易公司，去年涉嫌利用網路從事傳銷活動，名下26億資金遭凍結，後來法院判決出爐，罰款170萬元人民幣（約新台幣772萬元），日前再傳出名下96套房屋被查封，張庭所屬的公司「TST庭秘密」委請律師發聲「報導不實」；後來女星陶虹又在爆料任職張庭夫妻股東期間，參與近3年的傳銷，總共進帳約11億元新台幣分紅，21日市場監督管理局終於證實涉入案件，全案已進入調查程序中。

陶虹近日被爆出以合股方式，投資張庭公司5000萬人民幣，不過傳銷事件爆發後，馬上遭到她的否認；不料轉眼就被踢爆分紅11億元新台幣，還是位列第5大的股東，21日官方證實確實涉入，日前她已悄悄退出股東，根據陶虹經紀人在被問到，陶虹是否參與傳銷、獲得巨額分紅，經紀人答覆僅清楚演藝工作安排，至於投資商業部分並不清楚。

根據《封面新聞》報導，石家莊裕華區市監局工作人員，曾受訪透露證實陶虹確實介入張庭的公司，不過單位表示目前還不能提供具體資訊，另外他也提到上海疫情狀況影響，調查進度可能會受到影響。據公開調查資料，陶虹很可能有脫股行為，逐漸和張庭公司做出切割。

大陸法律界人士認為，陶虹既是達威爾公司股東之一，就不可能未參與公司運作經營，陶虹絕對存在違法的重大嫌疑，具體事項需由相關部門來調查認定，公司股東若參與非法經營，有可能要去承擔刑事責任，不僅是追繳和罰款。