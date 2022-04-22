《頭七》一家四口吊死樹上畫面令人震驚。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）主演恐怖鬼片《頭七》票房突破2500萬，片中最令人震驚的一幕莫過於Selina目睹一家四口被吊在樹上慘死的畫面，飾演Selina父母、姊姊和姊夫的演員陳以文、赫容、高宇蓁和舒偉傑在拍攝時，全都在真實樹林裡吊上鋼絲扮演死屍，高宇蓁直言這是令她最害怕一一場戲，陳以文也對死屍妝和懸吊的過程相當難忘，「感覺吊的很高；至少離地2公尺，而且四個人的擺動還要有一致性，困難度極高！」

陳以文表示，當天的死屍妝從頭到腳都有畫，必須花2小時才能完成，但是在荒郊野嶺拍攝時，腳上的妝很容易被泥濘土地給破壞，「連上廁所都不太敢去，因為穿上鞋會破壞腳上的妝，也怕直接踩在地上，大家又要等你清潔完畢才能拍。」另外還有4人同時吊在樹上拍攝的困難度大增，他笑言被吊上去之後根本無法控制身體，每個人擺動的狀況各有不同，必須等到大家擺動狀況一致時開拍。

高宇蓁並不懼高，過去拍戲也很常吊鋼絲，「還滿喜歡吊著飛來飛去！」但她害怕的是這場戲是在去年農曆7月普渡前後拍攝，「鬼月時在深山樹林拍上吊的戲，其實滿可怕的，看到四具屍體掛在樹上，更可怕！」因此她在拍這場戲時讓護身符不離身，並且也先跟著劇組一起拜拜，「帶著謹慎敬畏的心情去拍這場戲。」

儘管劇組在拍攝該場戲前已經進行祭拜儀式，但是拍攝樹林戲時還是狀況百出，先是現場不停出現「吹狗螺」的聲音；另外，只要導演一喊開拍，樹林裡就會立刻出現「風吹草動」的沙沙聲，導致拍攝不停中斷，該片宗教顧問千夜道長表示，恐怕是因為當地人煙稀少，難得有大批人群聚集拍攝，引來現場好兄弟的關心，「幸好大家在鬼月都帶著小心不冒犯的態度面對這些事情，才沒有發生更嚴重的狀況！」