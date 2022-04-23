疫情日益嚴峻，市長是否會減少出席活動？台中市長盧秀燕23日表示，相較於其他城市，在大家努力下，台中疫情還是在可控範圍內，市民朋友人人做好防疫措施，大家仍可儘量正常生活、正常工作，這也是媽祖的慈悲。

市長盧秀燕今日出席梧棲永天宮天上聖母聖誕暨贈匾活動受訪指出，防疫將隨著疫情滾動檢討，配合中央相關措施跟大家宣布，到目前為止，台中市民都非常努力遵守防疫規定，各項活動除孩子至外縣市旅遊有所限制外，其他都照常。

對於孩子至外縣市旅遊較有限制，是因為目前12歲以下沒有施打疫苗，12至18歲最多只打兩劑，防護力較不夠，因此對小孩子較謹慎，大人方面在大家共同防疫之下，儘量讓大家正常生活，未來不排除滾動式檢討。

針對疫苗量能一事，盧秀燕表示，全國最近出現疫苗荒，中央一撥補下來就會儘快讓民眾來施打，之前已安排48個快打站共100多場施打七萬多位民眾，下一波疫苗來時會儘快安排施打，讓市民朋友安心。

另外，大甲鎮瀾宮董事改選明日將舉行，合法性在地方引起議論，盧秀燕僅說，任何宮廟就是依法執行。