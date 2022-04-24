綜藝主持人Lulu黃路梓茵，流利大方口條，說話親民又幽默逗趣，擁有大票粉絲支持擁護，榮登台灣新生代主持人之內，經常在社交平台分享生活點滴，近日她精心打扮一番後出門，內心感到十分愉悅，不料到了應該是節目錄製的現場後，糗到跟橘色垃圾桶撞衫，配上她下半身穿的黑色褲子，同框比對下竟毫無違和感讓網友都笑翻了。

Lulu配文寫下看我奪開心～

23日晚間Lulu公布4張工作花絮照，只見她穿著亮橘色連身裙，胸前還有個Q版小女孩，把瀏海別上同色的俏皮髮夾，充滿活潑童趣感，不料在她進入休息室後，卻驚訝發現桌子旁的垃圾桶，跟身上的橘色完全相關，拿起手機按下4個快門，留下撞衫後的微妙尷尬感，原本想可愛出門卻完全是垃圾桶穿搭。

Lulu在垃圾桶畫上哭喪表情，非常有趣。(圖/Lulu FB)

Lulu分享的4張照片，各有注入不同巧思進去，有張照片中她甚至輕盈跳起舞來，戴著口罩、但笑瞇起來的雙眼，看得出她超級開心，想說吃個蛋糕墊肚子，看著蛋糕卻不時回想到撞衫糗事，隨後她還幫橘色垃圾桶做了特寫，怎麼都沒有想到撞的東西會是垃圾桶，打趣將垃圾桶畫上無奈冒汗的表情，非常爆笑。

貼文發出去後，網友們不顧女孩子撞衫後的尷尬，言語毫不修飾，大笑直言「跳進桶子裡就融為一體」、「搭配妳的褲子、鞋子剛好可以指揮交通」、「如果垃圾袋是黑色的，真的就是完美cos」、「醬妳也行！越來越喜翻妳的主持風格」、「我以為遇到海巡署咧」、「只有你能駕馭啦哈哈哈哈哈」總計1.1萬網友，都被這件事給逗樂了。