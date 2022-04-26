今年第一場TSR機車錦標賽開戰，各路好手摩拳擦掌準備在比賽中大顯身手。在全新的賽制、全新的組別、全新的挑戰下，騎乘SYM JET車系的選手們直接拿下全組別冠軍，將累積冠軍數推向77冠，而SYM也為了慶祝騎士的豐碩戰 績推出JET SL、JET SR ABS、JET SR CBS推出購車優惠。

SYM表示，這次比賽的重頭戲非TSR的全新組別NCY超C組莫屬，僅限環保七期認證車款參賽，JET SL憑藉全新水冷引擎除了能給予更強大的動力性能，更能在高強度的賽事中維持良好的引擎工作溫度，兼具強悍性能與環保訴求。而本站由YX Racing Team、Jnrt＆Speedevo兩車隊使用JET SL參賽，包辦了頒獎台上的冠亞軍，再次證明車款的強大性能及賽道DNA。

事實上，SYM JET車系已連續11個月奪得125運動速可達銷售冠軍，品牌於五月底前推出購車優惠，不論是水冷王者JET SL還是空冷冠軍JET SR，都享有「冠軍四重送」。購買JET SL即享24期0利率、購車金4000元、冠軍精品拉桿組、分期再送鋼鐵險；購買JET SR ABS享有分期24期0利率、購車金2000元、冠軍精品拉桿組、分期再送鋼鐵險；購買JET SR CBS享有分期24期0利率、購車金7000元、冠軍精品拉桿組、分期再送鋼鐵險。

SYM JET車系已連續11個月奪得125運動速可達銷售冠軍，圖為JET SL。（SYM提供）