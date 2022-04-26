一般公司通常會有3個月試用期，藉以觀察新人磨合步上軌道，但有網友上網分享自己才剛到職5天，卻被列出7大罪狀要開除他，其中包含上廁所太多次、私下抱怨公司、準時下班等理由，讓他直呼資遣理由真的很瞎。

原PO在Dcard以「尿尿太多被開除」為題發文表示，自己到職五天後被主管約談，以門禁卡紀錄「一天上兩次廁所，每次三分鐘頻率太高」、LINE聊天紀錄有私下抱怨公司言論、線上求職履歷尚未關閉、沒把公司當成家、會準時下班、態度不積極、不做筆記等理由要開除他，但若能改進，減薪10%就能續留。

原PO一一解釋，自己下班才用LINE跟家人朋友抱怨公司，事後才知公司電腦有安裝監控軟體，也反駁自己有做筆記，還被公司拿去說要當教材，但其他理由讓他無法認同，最後協調後公司也願意開非自願離職單，用資遣方式處理，讓原PO感嘆，「並沒有要公審公司，單純分享資遣理由真的很瞎」。

超扯理由讓不少網友大感震驚，「不管哪一點都覺得瞎到爆，哪個年代的公司規章啊」、「所以我上班要裝尿管是不是？」、「上兩次廁所太少了～ 要多喝水唷！」、「這間公司待不得啊，恭喜你解脫了」、「恭喜你還拿到資遣費」、「離開這間會有更好的公司，監控有點可怕」。

也有不少人不認同公司可以偷看員工LINE對話內容，原PO則指出「監控沒有違法，但不能看私人東西，也不能拿這當作裁員依據」，也有網友補充，「我還聽過連公司網路，如果看104的話，主管會收到通知」、「我有聽我們公司MIS說，公司外的mail資訊進到公司都會有紀錄留存」。