台灣時間今天凌晨三點歐冠4強賽正式開踢，首先由曼城對決皇馬首回合揭開序幕，雙方展開一場進球大戰，最後曼城以4：3拔得頭籌，曼城一共有4名球員進球，皇馬的當家球星本澤馬則(Karim Benzema)再次上演梅開二度，可惜還是處於落後，雙方將在台灣時間5月5日凌晨三點展開第二回合比賽。

歐冠4強由曼城、皇馬、利物浦、比利亞雷亞爾出線，今天凌晨迎來曼城對皇馬首回合賽事，雙方拚戰激烈，果然是強強對決。比賽開場第2分鐘曼城就立即攻進首球，阿爾及利亞球員馬赫茲(Riyad Mahrez)接球後強勢切入，最後將球傳給在禁區的德布勞內(Kevin De Bruyne)，後者頭槌撲射進球。

INCREDIBLE 1ST MINUTE GOAL BY KEVIN DE BRUYNE TO OUT MAN CITY AHEAD⚽😅🤯🤯😤 pic.twitter.com/Qu8EpV0nbG — WOTENGS™ (@wotengs) April 26, 2022

不久後第11分鐘曼城再下一城，換德布勞內送助攻，於前場左側斜傳禁區，巴西前鋒傑蘇斯(Gabriel Jesus)巧妙轉身停球，隨後起腳射門，曼城取得2：0領先。到比賽第33分鐘皇馬發起反攻，後衛門迪(Benjamin Mendy)用左腳傳出漂亮弧線球到禁區給本澤馬，後者毫不猶豫用左腳射門成功。

接下來雙方拚戰到第53分鐘，曼城再次打破僵局，福登(Phil Foden)在門前接球用頭槌破網，將進球數拉大到3：1，曼城氣勢如虹。但皇馬不甘示弱，第55分鐘小文尼修斯(Vinicius Jr.)隻身帶球切入，上演單刀突破攻下寶貴1球，拉回2：3。不過曼城又在第74分鐘進球擴大到4：2領先。

第81分鐘皇馬獲得12碼罰球機會，由本澤馬操刀，他輕輕往球門中間一踢順利得手，追到3：4，可惜在傷停補時階段沒能繼續進球，最後就以3：4敗陣，但目前僅落後1球，在5月5日的第二回合賽事還有機會追上，並討回勝利，預計雙方仍會上演激烈對決，德布勞內與本澤馬的表現依舊令人期待。