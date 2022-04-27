新竹縣4月28日停課一覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月28日停課一覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月28日停課一覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月28日停課一覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月28日因疫情暫停實體授課的學校新增關西鎮關西國中、竹北市東興國小、北埔鄉大坪國小、新埔鎮檸檬樹幼兒園，補習班則新增竹北市金名課照中心。竹北市康乃薾中小學新增一名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

4／28（四）暫停實體授課學校：

竹北市

◆東興國小／1名學生確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆金名課照中心／因東興國小確診生就讀，2班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆思達數學補習班／1名教師確診，該班4／24（日）至5／3（二）暫停實體授課10天。

◆安安幼兒園／1名幼生確診，該班4／23(六)至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆杜威幼兒園／1名幼生確診 該班4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆竹北國中／1名學生確診，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10日。

◆卓越補習班／因竹北國中確診案，4／25（一）全補習班暫停實體授課1天，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆理想園幼兒園／因被列為確診者的密切接觸者，1班共24人（含教師）列居家隔離，自4／20（三）至4／29（五）暫停實體課程10天。

◆康乃薾中小學／1名學生確診（累計2名），該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天，另一班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天，5／2（一）恢復上課。

◆東興國中／1名學生確診，該班級及夜自習師生4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10天。

◆育德文理短期補習班／因東興國中學生確診，其中1班4／19（二）至4／28（四）暫停實體授課10天。

◆六家國小／累計4名學生確診，分布於3個班級（有2名同班），其中2班分別自4／20日（三）至4／29（五）、4／21（四）至4／ 30（六），均暫停實體授課10天（其中1班已結束暫停實體授課）。

◆立得文理短期補習班／因六家國小1確診生就讀，其中1班4／20（三）至4／29（五）暫停實體授課10天。

◆艾菲兒補習班／因六家國小確診生就讀，其中1班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆薇恩幼兒園／新增2生確診（累計6名學生確診），因在居家隔離期間陰轉陽，班級暫停實體授課時間不變，其一班級4／19（二）至4／28（四）暫停實體授課10天（另1班已結束暫停實體授課）。

◆中正國小／1名學生確診，該班自4／20（三）至4／29（五）暫停實體授課10天，因逢假日，將於5／2（一）復課。

◆艾維尼補習班／因中正國小確診生就讀其中2班，該生最後到補習班日期為4／18（一），該2班4／19（二）至4／28（四）暫停實體授課10天。

竹東鎮

◆育田美語／因大同國小確診生就讀，全補習班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆上館國小／9名學生確診，分別就讀其中7班，該7班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程 10 天。

◆佳音補習班竹東分校／因上館國小確診生就讀，全補習班4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆歡樂堡幼兒園／幼生確診已達12人，全園自4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆小花補習班因大同國小確診者，全補習班4／23（六）至5／2(一) 暫停實體課程10日。

◆傑晟補習班／1名老師確診，全補習班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10日。

◆縣立竹東幼兒園／2名同班確診者，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天。

◆哥德補習班／因大同國小確診案，全補習班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天。

◆自強國中／2名學生確診，1班自4／22（五）至5／1（日），另一班4／23(六)至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆學群文理補習班／因大同國小、碧潭國小、中山國小、二重國小確診生就讀，及教師確診（累計確診12名），全補習班4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆大同國小／目前確診學生累計10名，確診者班級及密切接觸者班級已超過三分之一，全校自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天，將於5／2（一）復課。

◆傑得補習班／因大同國小學生確診案，全補習班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日。

◆二重國小／1名學生確診，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日，因5／1遇假日，於5／2復課。

◆易成補習班／因二重國小1名確診生就讀，全補習班4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10日。

◆中山國小／2名學生確診，該班4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天。

◆英橋補習班／因中山國小一年級確診者就讀，全補習班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日。

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天，5／2（一）復課。

◆冠希補習班（因芎林國小確診案），該班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆碧潭國小／1名學生確診，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

新豐鄉

◆埔和國小／1名學生確診，因授課老師跨年級，也有全校共同活動，全校（含幼兒園）自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天。

◆新豐國小／1名教師確診，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆龍寶貝補習班／1名教師確診，3班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

新埔鎮

◆檸檬樹幼兒園／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆興盛幼兒園／1名幼生確診，該班級自4／21（四）至5／1（日），暫停實體課程10天。

◆內思高工／共12名確診，其中9名同班、2名同班及1名教師確診，該3班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆清水國小／1名教師確診，因老師跨班授課且活動範圍多有重疊，全校4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天，因逢假日，5／2（一）復課。

湖口鄉

◆湖口高中／2名學生確診，該2班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。經校方調查，確診者的密切接觸者影響國、高中班級高達10班以上，全校4／26（二）至4／29（五）暫停實體課程4天。

關西鎮

◆關西國中／2名學生疑似確診，該2班4／28（四）暫停實體授課1天。

◆愛加倍幼兒園／1名幼生確診，該班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10天。

北埔鄉

◆大坪國小／1名學生確診，該班4／26（三）至5／2（一）暫停實體課程7天。