遭周玉蔻控告盜用「嗯哼」聲 顏寬恒出庭痛批：浪費司法資源

名嘴周玉蔻日前向前立委顏寬恒提告，指稱顏在台中第二選區立委補選期間，在競選廣告中三度使用她招牌的「嗯哼」聲，且有她主持節目的畫面，為此控告顏涉嫌加重誹謗，顏寬恒28日以被告身分前往台北地檢署應訊，並表示周是浪費司法資源。

周玉蔻稱，顏寬恒的競選廣告沒有經過她的同意就用她的聲音跟畫面做影片，影片中提到壞人時就出現她「嗯哼」的聲音和畫面，認為顏透過剪接手法，來影射她造謠、抹黑。令她情何以堪，並自稱「嗯哼」是她個人標誌，認為顏是盜用她的聲音。事後顏競選廣告透過各媒體撥放，用金錢換取對媒體工作者的無的放矢攻擊，已委託律師，向顏寬恒提出加重誹謗罪告訴

顏寬恒在開庭前表示，相信大家一定會覺得啼笑皆非，整個案子變成了周玉蔻的「嗯哼」保衛戰，周女才剛浪費醫療資源，現在又來浪費司法資源。他認為，自己的競選影片是在澄清對他的造謠抹黑，但是周玉蔻對號入座，把別人的澄清說成是對她的抹黑，還說周玉蔻談造謠抹黑本身就是個笑話。