【愛傳媒蔡榮根專欄】周日雨過天晴的午後，東區巷弄裡排成一條長長的人龍。這是東區常見的景象，只是不同於以往都是青少年。

這次排隊朝聖的，都是看瓊瑤小說和電視劇長大的中老年人，我和碧瓊也是其中之一。瓊瑤的「可園」要都更了，拆除前特別開放參觀。

可園就在我現在住家的巷子口，每次經過時總覺得庭院深深！1997年差點買成可園對面華廈的三樓，我心目中的女神劉雪華，那時也住在這棟華廈裡，但因樓下當時是長照中心，因此忍痛放棄了。

有人批評瓊瑤小說是不食人間煙火，但我卻佩服她說故事的能力。坦白說，我並沒看完過任何一部瓊瑤的小說，但《幾度夕陽紅》改編成電視劇時，卻讓我天天追劇。

劇中劉雪華飾演的李夢竹，在台北重遇抗戰在重慶沙坪壩時的初戀情人何慕天（秦漢飾），但李夢竹卻已經嫁給何慕天的好友楊明遠（勾峰飾）。

當三人重逢時，何慕天事業成功，風華正茂。勾峰飾演的楊明遠卻鬱鬱不得志。劇中勾峰和劉雪華的內心戲演技，令人拍案叫絕！

直到今天，潘越雲唱的主題曲《幾度夕陽紅》，仍讓我百聽不厭！楚楚動人的劉雪華，和壓抑悲憤的勾峰，總是隨著雋永的旋律，再次浮現在我腦海中。

瓊瑤自己的故事跟她的小說一樣精彩，根據她高三時與國文老師的戀情寫成的《窗外》，不但讓她一炮而紅，也捧紅了林青霞。

在現實生活中，瓊瑤的媽媽袁行恕，也是高中時戀上老師陳致平而修成正果。但卻出手斬斷女兒這段戀情。

我想《窗外》對懷春的少女，影響是非常巨大的，我大學剛畢業時當過一年老師，有一點體會。只是那時我已經有女朋友了，當然是現在的老婆大人，哈哈！

瓊瑤的前夫慶筠因為熱愛文學，由台大電機系轉到外文系。志同道合的兩人結婚後，應該是天作之合才對。但立志寫出偉大傳世小說的慶筠，卻沒能如願。相反的，瓊瑤的寫作卻獲得巨大成功，最終兩人走上離異之路。

離婚後從母姓的兒子陳中維先生，現在有一戶房子在我們這棟大樓。我不知道《幾度夕陽紅》裡楊明遠的原型人物，是不是他前夫？前陣子，沉潛已久的瓊瑤再出現在媒體上，是為了臥病的夫婿平鑫濤應不應該拔管，與夫婿和前妻的子女發生重大爭執。

這位被戲稱為「史上最強小三」的愛情教母，身上永遠不乏故事。可園拆除後將改建為十四層大樓，新大樓將會留設有「瓊瑤故事館」。

期待它成為東區一處浪漫的文藝沙龍，且讓我們拭目以待！

作者為結構技師、土木工程博士，本文出自作者臉書

照片來源：作者臉書。

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