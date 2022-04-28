南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣28日公布42人確診，其中其中3例為外縣市個案；根據疫調17人家庭感染、9人其他感染源、8人為朋友感染、4人為職場感染等。

13歲以下兒童有5人確診，主要是家庭、親戚及鄰居間傳染；草屯鎮炎峰國小因有2人確診，28日臨時停課，累計全縣已有23所學校、幼兒園停班停課。

因應中央防疫新政策實施，居家隔離縮短為「3＋4」防疫方案，連續2天南投縣解除隔離人數共890人。

確診個案以草屯鎮13人最多、埔里鎮10人，竹山鎮、魚池鄉及信義鄉各3人，南投市、國姓鄉和仁愛鄉各2人確診。