南投縣28日公布42人確診，其中其中3例為外縣市個案；根據疫調17人家庭感染、9人其他感染源、8人為朋友感染、4人為職場感染等。
13歲以下兒童有5人確診，主要是家庭、親戚及鄰居間傳染；草屯鎮炎峰國小因有2人確診，28日臨時停課，累計全縣已有23所學校、幼兒園停班停課。
因應中央防疫新政策實施，居家隔離縮短為「3＋4」防疫方案，連續2天南投縣解除隔離人數共890人。
確診個案以草屯鎮13人最多、埔里鎮10人，竹山鎮、魚池鄉及信義鄉各3人，南投市、國姓鄉和仁愛鄉各2人確診。
南投縣28日公布42人確診，其中其中3例為外縣市個案；根據疫調17人家庭感染、9人其他感染源、8人為朋友感染、4人為職場感染等。
13歲以下兒童有5人確診，主要是家庭、親戚及鄰居間傳染；草屯鎮炎峰國小因有2人確診，28日臨時停課，累計全縣已有23所學校、幼兒園停班停課。
因應中央防疫新政策實施，居家隔離縮短為「3＋4」防疫方案，連續2天南投縣解除隔離人數共890人。
確診個案以草屯鎮13人最多、埔里鎮10人，竹山鎮、魚池鄉及信義鄉各3人，南投市、國姓鄉和仁愛鄉各2人確診。
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