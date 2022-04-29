彰縣府29日舉辦「來彰有禮」專案的4月份抽獎，縣長王惠美公開抽出57位幸運兒，這次抽頭獎是遷到二林的林先生，得到三門變頻電冰箱。（吳敏菁攝）

彰縣府29日舉辦「來彰有禮」專案的4月份抽獎，縣長王惠美公開抽出57位幸運兒，這次抽頭獎是遷到二林的林先生，得到三門變頻電冰箱。（吳敏菁攝）

彰縣府29日舉辦「來彰有禮」專案的4月份抽獎，縣長王惠美公開抽出57位幸運兒，這次抽頭獎是遷到二林的林先生，得到三門變頻電冰箱。（吳敏菁攝）

彰化縣總人口到這月底確定跌破升格大關，來到124.8萬人，但為了拚留人，彰縣府從3月14日推動「來彰有禮」專案，截至4月28日共2279位縣民設籍符合抽獎，20日首次抽出57位幸運兒，民政處統計，相較去年3、4月遷入2299人，今年3、4月遷入達3073人，只是不敵疫情影響，逕遷國外人數大幅成長，造成人口降得更快。

彰化縣長王惠美表示，自3月14日起至6月30日止，外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍彰化轄區，將於12月10日發給設籍禮金3000元，還可加碼參加「月月送好禮」活動，截至4月28日共有2279位縣民設籍在彰化縣符合抽獎資格，這次民政處準備57項大獎，最大獎價值約2萬元的冰箱，還有電視、洗衣機、家電用品、禮券等，越早遷回彰化，有越多次抽獎的機會，4月、5月、6月、7月，每月都有抽獎。

彰縣府29日舉辦4月份抽獎，縣長王惠美公開抽出57位幸運兒，這次抽頭獎是遷到二林的林先生，得到三門變頻電冰箱。

民政處表示，比較去年同時期3、4月，彰化縣人口遷入增加了784人，總人口持續下降，是全台趨式，彰化縣主要原因還在遷出，因受疫情影響，兩年沒回國，要標註戶籍遷出國外，今年3月遷出3788人、逕遷國外就1671人，4月遷出3542人、其中逕遷國外高達1944人。較往年遷出國外單月才百人，一下子高出了十幾倍。

王惠美恭喜得獎者，也表示縣內有多項大型建設案在推動，如彰化市鐵路高架化、東彰道路北段新闢工程及南延段工程、台76線延伸至二林、芳苑新建工程等，中友百貨也落腳在彰化，另大型美式賣場也積極覓地，都是看好彰化的發展潛力，期許更多鄉親能回到自己的故鄉來發展。