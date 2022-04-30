白襪30日在主場遭到天使猛打一頓，開場就被近況火燙的沃德（Taylor Ward）轟了首打席全壘打，同一局又被大谷翔平擊出他本季第4轟！此戰天使讓沃德維持第一棒，第二棒馬爾許（Brandon Marsh），第三棒卓奧特（Mike Trout），第四棒大谷翔平，第五棒阮棟（Anthony Rendon），全場揮出13支安打，最終以5比1獲勝。

One of our pitchers touched 100 👀

(108MPH to be exact)#GoHalos pic.twitter.com/0gcCRnwTsU — Los Angeles Angels (@Angels) April 29, 2022

大谷翔平前一戰對守護者繳出單場3安猛打賞，這次是他暌違近半個月再轟全壘打。沃德首打席逮中一顆進壘的曲球轟到左外野牆外，白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）對大谷投得比較謹慎。大谷一連4球不出棒形成1好3壞，球數落後的吉歐利托仍然選擇削好球帶上緣，大谷打得有點高，不過還是夠遠飛出了中外野圍牆。大谷開轟之後非常高興，回到本壘時仰頭做出感謝老天的手勢。

吉歐利托是大聯盟取締黏性物質的受害者，他四縫線速球的轉速一度在去年大跌，遭到打者唐納森（Josh Donaldson）嘲弄。吉歐利托仍然是很厲害的投手，他此戰6局失3分，送出7次三振只有1次四壞保送，自責分率升到2.57。

第8局大谷又安打上一壘，這次阮棟沒打出去遭三振，但大谷趁機盜上二壘，本季第4盜出爐。白襪投手葛蘭鐸（Yasmani Grandal）混亂中傳球失誤，被大谷溜到三壘，後面沃許（Jared Walsh）一棒將他送回，大谷單場第3分。白襪9局下半反撲攻到滿壘但無功而返，吉歐利托吞下本季首敗。