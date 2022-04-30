松本若菜在《麻煩一族》中飾演的大嫂「美保子」為了保住自己地位，對土屋太鳳使出各種手段。（friDay影音提供）

日劇《麻煩一族》改編自小山由香里的同名漫畫，描述土屋太鳳飾演的「篠原佐都」接受松下洸平飾演的「深山健太」求婚後，才發現原來男方的真實身份是豪門世家，2人決定攜手改變深山家族長久以來的種種陋習，開啟瘋狂且誇張的上流戰爭。以灰姑娘嫁入豪門為開端，各式誇張、宛如台式八點檔本土劇的表現讓觀眾看得目瞪口呆，

土屋太鳳在《麻煩一族》前2集就接連遭到「檸檬水」、「蔬菜果昔」等水難淋頭，還被雙面人大嫂關在三溫暖室裡，上演各種被欺負的灰姑娘戲碼。當被問到若現實生活中遭到如此對待的話怎麼辦，土屋太鳳強調「如果是自己做出的選擇，我會好好地面對男方家人挺身應戰」。而為了展現豪門一族的氣勢，劇組商借來許多貴重物品，讓土屋太鳳配戴時都得小心翼翼，她笑說「到處都是昂貴的配件，光求婚戒指就價值高達日幣500萬圓（約台幣115萬元）」。

除了男女主角土屋太鳳、松下洸平，配角也各有來頭，從資深演技派的石橋凌、木村多江，到尾上松也、松本若菜、渡邊圭祐、松本妃代、馬場富美加，這些「深山家族」成員大秀各種花式「顏藝」，其中又以松本若菜的演出最為誇張，她飾演的大嫂「美保子」為了保住自己地位，從首集開始就對女主角使出各種陷害手段，瞬間吐出連珠炮般的台詞搭配快速變化的臉部表情讓觀眾看得又氣又好笑，也讓在演藝圈打拼多年的松本若菜突破極限，很有機會成為她的代表作。

此外，竟連「鬼滅之刃」竈門炭治郎都來湊一腳，為了營造出「童話故事」的氛圍，劇組特別請來人氣聲優花江夏樹擔任旁白哥，這樣的安排讓粉絲們驚喜萬分，獻出連續劇初體驗的花江夏樹對此表示能接下這個工作相當光榮，用聲音的角度讓觀眾們可以更加進入深山家的豪門世界，土屋太鳳也對於這個安排相當開心，表示之前就對花江夏樹的演技感到敬佩，能請他來擔任旁白真是太棒了。《麻煩一族》每週五在friDay影音、KKTV更新。