台鐵員工響應台鐵企業工會發起的「五一不加班」，今（1）日表定列車全部停駛，交通部端出「五一應變計畫」，交通部長王國材今日一大早就從台東一路北上視察沿途車站，也搭了「類火車」。晚上7點，順利返回台北車站台鐵辦公室的王國材，率台鐵局長、公路總局局長、路政司長、高鐵總經理等召開記者會，王國材並對今日替代接駁的成果給了「過關」的評論。

台鐵局長杜微首先說明五一疏運應變計畫，他表示今日實際出勤人力約原先預定的5成，司機員只有11位出來值勤。18列臨時班車到晚上6點半開出16列，疏運5974人；全線239個車站服務平順，也沒有特別的旅客爭執或抱怨發生。有一些小缺失比如「類火車」刷卡驗票機數量可以再增加；各站轉乘資訊、小站入口處資訊揭露、內勤人員相關教育訓練的頻率和強度等，都納入檢討之中。

公路總局局長陳文瑞表示，到今天晚上6點半，國道客運和公路客運各自疏運4萬人，總共疏運8萬人；其中台北－花蓮國道客運138班、疏運1024人，羅東—花蓮201線64班、疏運324人。12條類火車到下午6點半495班次、疏運3286人，其中花東有3條類火車開出139班，南迴線開出46班、疏運356人，西部6條類火車、疏運2447人。唯一小狀況就是早上7點花蓮到玉里有一班遊覽車迴轉時輕微碰到限高門桿，造成車頂擋風玻璃輕微凹陷，行駛到玉里時更換不再服務。他也特別感謝11家客運業者今天都有加班協助。

今日高鐵人數也減少。高鐵總經理鄭光遠表示，原本提供25萬人次，但是到下午6點疏運人次只有6萬4千人，到晚上收班還會再載運6萬人，比上周周日少了2成。可能跟疫情有關，大家心理上有影響。此外以往高鐵在六家和沙崙，是由台鐵開支線接駁，今天由高鐵自行接駁，開行121班次，疏運1899人次。

王國材表示，昨晚幾乎都沒有睡覺，因為不知道有多少旅客會來，今天下午到花蓮就放心了。他看到台鐵、公路總局同仁幾乎都出動，非常謝謝交通部、台鐵、公路總局同仁，另外也很感謝高鐵公司，西部城際幾乎都沒有問題。

王國材說，這次國道客運協助接駁，都是他或是公路總局局長打聲招呼，就同意全力以赴；鐵路警察局也在沿線動員。原本預計今日影響會非常大，但是今天運量跟預測差非常多，或許跟交通部事先預告，以及疫情嚴峻都有影響，「這一次算是過關！」但是當然很多細節需要檢討。

王國材說，類火車國外有很多應用，用在天災像是颱風或是鐵路大維修、罷工等等，過去台鐵沒有完整的全島火車停駛應變計畫，這次也藉此機會做一次演練，他也請台鐵持續精進。

王國材說，這次239個車站都順暢，但是他今天從台東上來，時間都比火車多一倍，台九線上時速只能跑50、60，火車時速可達130。所以說今天過關不表示環島鐵路可以被替代，他也藉此機會跟台鐵同仁喊話：台鐵實在太重要，現在或是公司化之後，都要持續精進基礎設施或是營運，繼續提升台鐵水準。

王國材說，應變計畫雖然啟動，不表示他跟工會抗衡。他身為交通部長，必須負責全台運輸。他期待大家對公司化理性討論，撤回條例看來簡單，但是現在已經送到立法院，有任何問題應該就工會版和政院版這兩個版本來討論，而不是很籠統說沒有溝通就要退回。

王國材說，公司化對他的意義就是為了安全，太魯閣號事故對他來說就是要做安全的改革。日韓鐵路在公司化之後，安全事故降非常多，這也是他為何這麼堅定推動公司化。民國92年公司化曾經有成功機會，也因為工會抗爭而錯失。從現在到5月下旬，他願意敞開心胸，他還是希望工會有任何問題用理性方式尋求共識，因為雙方都希望台鐵安全。