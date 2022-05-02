台中市議會4月下旬舉行的教育文化委員會、交通地政委員會餐敘染疫風暴擴大，2日新增運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸、市議員李中確診，目前有2名副市長、7名正副局長、3名市議員與其他府會相關人員，共計16人確診，市長盧秀燕今日在防疫記者會強調，局處業務推動不會耽擱。

針對市府與市議會群聚案，盧秀燕表示，依市府和議會的慣例，每次議會質詢前，議會與局處會進行業務交流，透過餐會形式舉辦，一年約2、3次左右，並不是頻繁舉行。

繼副市長令狐榮達、教育局長楊振昇、文化局長陳佳君、新聞局長鄭照新、市議員江肇國

、王立任與人確診，觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金確診，染疫人數新增副市長黃國榮、運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸等3人PCR檢測結果也都確診。

兩場府會餐會目前計釀成16人確診，盧秀燕表示，官員參加餐會確診者，已進行確診者照護相關流程中。

「市政推動不受疫情影響！」盧秀燕說，她從上周三（4月27日）進行居家隔離3＋4天，仍天天透過線上會議，指揮各項市政工作推動，包括接下來要進行的重大防疫工作，如5月7日與14日全市開設47站快打站、5月11日起全市6至11歲學童施打疫苗等。

盧秀燕強調，今日市議會也在進行教育文化業務質詢，相關局處都由副局長或簡任官備詢，局處業務推動不會耽擱，她今日運用視訊 已主持四場大型相關會議，視訊化與電子公文交流，不影響公務。