新北今新增6584例確診，居隔列管4萬2039人，居家照護有1萬9815人，今日預計解隔9758人。新北市長侯友宜表示，從新北本土確診人數曲線來看，目前幅度仍往上走，另外，上月14日啟動居家照護，截至26日啟動3＋4政策間，居家照護人數不斷上升，預計明日也會持續往高峰走。

侯友宜說，新北本土確診人數目前都維持5000至6000例，曲線圖原則上還是往上走，而從居隔人數來看，上月26日呈現最高峰，從上月14日啟動居家照護截至26日啟動3＋4政策間，居隔人數增加約3萬6209人。

另外，居家照護短短半個月，從150人上升至1萬9815人，相對的解隔人數也越多，累計解隔人數已達3557人，相信隨著確診個案越多，居家照護數據也會持續上升。

侯友宜也再提Covid-19急門診政策，他說，新北市在10天前啟動急門診，做好分流，快篩陽顯有症狀者可前往醫院戶外候診區，有專門醫師診療、採檢，領取2、3天的藥，目前已開設11家醫院，透過單一動線便民策略，減少衝擊急診量能。今日看到中央宣布這樣的政策，新北在10天前就已調整步伐，藉機再跟市民做說明。