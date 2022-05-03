《前進戰略高地》

俄烏戰爭已進入第3個月，俄軍進展緩慢，外界擔心俄羅斯總統普丁可能動用核武。退役中將帥化民認為，眼看著北約的援助源源不絕，俄羅斯可能會拿出「殺手鐧」，圖-22M3轟炸機己經用過了，現在就剩兩個「殺手鐧」，一個是超高音速飛彈，另一個就是戰術型核武。

帥化民日前在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，一直到現在，並沒有看到白俄羅斯10萬預備隊參戰，但是白俄羅斯跟俄羅斯是同一個鼻孔出氣的，那為什麼不出來？是不是北約在白俄羅斯周邊擺上了「壓力」？這也就能解釋，普丁沒事就把戰術型核武拿出來晃一晃，因他也拿不出再多的本錢，能夠在烏克蘭取得決定性的勝利；也就是說，若把普丁逼到狗急跳牆，就有可能動用戰術型核武。

帥化民指出，俄羅斯目前的處境解決不了這個戰局，眼看著北約的援助源源不絕，烏克蘭搞不好真的會反攻，那只有拿出殺手鐧了，圖-22M3轟炸機己經用過了，現在就剩兩個「殺手鐧」，一個是超高音速飛彈、一個就是戰術型核武。

帥化民接著表示，俄羅斯有戰術型核武，但難道其他國家沒有嗎？北約用155砲就可以打戰術型核彈，所以這一招就看雙方所下的賭注，以及敢不敢冒這個險。一旦戰術型核武出手，雙方和談的機會可能還比較大，要不然誰去調停都沒有用，普丁的面子下得來嗎？他若沒有任何實際的戰果，已經砸了這麼多錢，又怎麼向這麼多死亡的俄軍交代。