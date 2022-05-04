近來本土疫情持續升溫，提升免疫力才能與病毒共存，藝人唐從聖就分享國外研究的調查「長相好看對新冠免疫力更高」，表示擔心起身邊朋友，並TAG白雲、康康和NONO，讓網友看了都笑翻。

唐從聖近日分享中視新聞的報導，標題寫上「“長相好看”對新冠免疫力更高！？新研究震撼全球」，這讓他看了也忍不住轉發表示「最近疫情肆虐，看到這則報導，我安心多了」。

不過他話鋒一轉，也開始擔心起身邊抵抗力比較弱的朋友，希望他們都過得平安健康，並TAG白雲、康康和NONO詢問「你們還好嗎？」沒想到釣出白雲親回覆「原來病毒還會看相哦……沒有最瞎，只有更瞎，這些研究人員，有傷到腦嗎…有夠可怕的後遺症！」

白雲更表示自己大多都是處理“陰”的事，反問「你這麼陽光，怕陽了吧…」，讓唐從聖也回「哥你的陰氣那麼重，健康肯定沒問題的」，一來一往互動讓網友都笑翻。

其實這項研究是刊登在《英國皇家學會報告B系列》的期刊中，研究者找來找來159位男性和女性，再由500人對受試者的長相進行評分，結果發現被評為有「有吸引力」的受試者們，擁有更高自然殺手細胞（NK細胞）等，尤其在女性身上影響更強，不過研究報告也表示，未來確實需要有更多研究，來佐證這次的研究結果。