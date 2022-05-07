國民黨竹北市長初選開打，「降格」爭取提名參選的立委林為洲近日也掛出競選看板，以時下年輕人、科技人慣用的「PTT發文格式」，以「五告摳連」化名靈魂發問「竹北市在幹嘛？」要爭取在地與竹科人共鳴與支持。

林為洲表示，竹北是急遽成長城市，人口與公設暴增，公園由過去50個增至200個，人行道有160公里長，全市7萬多部車要搶2萬多格停車位，未來市長要能妥善管理公共設施，強化服務市民，目前洽公E化程度也要再提升。

林為洲說，看板發想是想到竹北人、園區人常掛在PTT上，所以就選擇用PTT發文格式提問做成看板，用新住民的語言對竹北市政提出他們的疑問。

林為洲表示，竹北進步快，房價高，收入與繳稅都是第一，建設與管理並沒有達到竹北人的要求，應該可以更好，而他的政見訴求就是「我可以做得更好」。

國民黨竹北市長初選預計於18日至20日全民調，月底提報中常會備查。林為洲說，現在他就是加緊宣傳自己，站路口、掃街都要來，競選看板這兩天也已經掛上，下周二（10日）也會在竹北舉辦政見說明會。