國內新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市連日來破千例本土確診個案，讓不少協助發放快篩試劑兌換券、防疫包的里長及里幹事大感工作吃不消外，也表示站在第一線服務面對里民，其實十分擔心自己染疫，希望市府也能夠配送他們快篩試劑，讓他們能夠為自己的健康把關。

高雄市日前仍公布足跡時，美濃區因傳出多起確診者足跡，民眾擔心染疫，紛紛到藥局搶購快篩試劑，至今不少藥局上午進貨，不到1小時就被預約民眾搶購完畢，里長、里幹事因工作可能接觸確診者，想用快篩試劑自我健康把關防護，也出現買不到試劑的困擾。

美濃區合和里里長林作松表示，日前到低收入戶里民家中發放快篩試劑兌換券時，對方見面時告訴他，現在處於居家隔離狀態，讓他內心十分害怕，里上也曾經出現確診個案，但因里幹事擔心洩密無法明確告知地址姓名，也讓他在里民服務時出現困擾，甚至日前市府公布確診者足跡的店家，店家也誤認是里長通知里民，防疫工作吃力不討好。

林作松說，里長、里幹事站在第一線，建議市府應配發快篩試劑，讓服務里民工作能夠順暢；美濃區祿興里里長楊國源表示，他發放快篩試劑給里民時，必先做好自我防護工作，若市府也能發放試劑給里長、里幹事，則更能協助他們把關自身健康。

旗山區則是出現居家隔離名單和市府衛生局提供名單有不小落差，引發不少居隔者抱怨市府沒即時關切，里幹事疲於奔命的情形，主要在於居隔人數暴增，來不及新增名單，里長、里幹事事務因此倍增，市府須趕快想出辦法，才能讓防疫工作更順暢。