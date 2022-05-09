女星朱芯儀在36歲生日前夕，吐露自己被診斷罹患乳癌，發現時病程已來到第二至三期，她堅強積極接受治療，同時廣為分享自己的抗癌歷程，希望給癌友們鼓勵與支持力量，如今她做完第一階段6次化療，朱芯儀坦言副作用相當多，甚至喪失味覺，飲食習慣因此有了很大的改變。

朱芯儀已挺過第一階段的6次化療，即將進行乳房切除手術，據《TVBS》報導，她透露因為做化療的關係，不但經常疲憊，且口鼻黏膜變得相當脆弱，復原速度緩慢，而她因為癌症的關係，必須減少攝取糖分，因此剛開始接受化療時，想著既然不能吃甜，那吃鹹的也OK，沒想到化療後，整個味覺都不對了，吃任何東西都是苦味，吃東西沒了意義，索性乾脆不吃了，也習慣了這個狀態。

雖然朱芯儀因化療而味覺喪失，但為了抗癌，她仍積極面對，吐露生病就是代謝機制出問題，「認真喝大量的水才是對的」，而原本不喜歡酸味的她，如今卻是酸味較能引發食慾，因此變得愛吃酸，坦言這樣多少有進食的感覺，但化療讓她容易脹氣，因此變成少量多餐的進食形式。

朱芯儀接受化療，出現的副作用高達9種之多，但進行到最後一次時，已從9項變成4項，她因此認為「身體有進步」，自己是受到上天眷顧的人，目前雖然容易累，但仍努力保持運動，也透露約莫會在母親節前後動刀，但詳細時間還沒確定，開刀後會將檢體送去化驗，再看看是否需要繼續化療。