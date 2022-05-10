新北市板橋區45歲婦人日前確診新冠肺炎，丈夫的哥哥擔心傳染給其他同住家人，昨晚強逼婦人搬出住家，2人激烈爭吵，婦人痛哭打電話向里長求救，里長緊急聯繫警方到場，告知確診者不得擅自外出，如有需求應循公衛體系協助，婦人的大伯才不再堅持，返回房間休息。

對此，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情記者會表示，建議確診者可以跟家人商量一下，採取一人一室的居家照護，如無法可以跟衛生單位聯絡，衛生局會協助安排集中檢疫中心。