新北婦確診遭夫家轟出門 衛生局出手了 15:552022/05/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區45歲婦人日前確診新冠肺炎，丈夫的哥哥擔心傳染給其他同住家人，強逼婦人搬出住家。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區45歲婦人日前確診新冠肺炎，丈夫的哥哥擔心傳染給其他同住家人，昨晚強逼婦人搬出住家，2人激烈爭吵，婦人痛哭打電話向里長求救，里長緊急聯繫警方到場，告知確診者不得擅自外出，如有需求應循公衛體系協助，婦人的大伯才不再堅持，返回房間休息。 對此，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情記者會表示，建議確診者可以跟家人商量一下，採取一人一室的居家照護，如無法可以跟衛生單位聯絡，衛生局會協助安排集中檢疫中心。 台北醫院PCR採檢量能最高2500人 急門診一天狂湧700人 北市官警確診429人 女警做完筆錄回家就發病 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #婦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨告陳時中圖利、瀆職 綠委狠酸：看支持度就知道 13:342022/05/10 政治 疫情海嘯將至 侯友宜：新北會做最壞打算 先行應變 11:262022/05/10 生活 嘉縣今＋201 4大醫院急診外開設防疫門診量能分流 14:122022/05/10 生活 宜蘭確診首破千＋1279 學生染疫占1成 15:462022/05/10 生活 疫情升溫 新北314輛防疫計程車備戰 每日出勤逾800趟 12:432022/05/10 生活 苗栗＋523 確診創新高 縣府籲：接觸風險者買快篩檢驗 14:502022/05/10 生活 陳時中視察台北醫院 侯友宜：盼政院最高層來看第一線 10:372022/05/10 生活 離譜！新北婦確診遭夫家轟出門 暗夜哭求里長：救救我 11:242022/05/10 社會 陳建仁坦言快篩不夠 蘇貞昌：實名制、通路可買到 11:512022/05/10 政治 柯震東震驚自己確診 宅男潘裕文也染疫 04:102022/05/10 娛樂新聞 長輩不打疫苗別出門！專家：這時間風險最高 12:362022/05/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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