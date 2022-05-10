國內疫情自今年4月起再度升溫，單日確診個案更是屢創新高，對此，一名男網友提出疑問，同樣是疫情爆發，為何去年5月時可以控制，今年反而全面失控，好奇「今年壓不下來的主因是什麼？」引起熱議，有網友分析，這波疫情失控的原因，與Omicron傳染力太強，以及防疫疲乏有關。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，去年5月疫情爆發，所幸升級三級警戒後，2、3個月後就幾乎清零了，然而今年4月初疫情再度升溫，結果反而全面失控，不僅確診病例指數型爆發，周圍的人也陸續傳出確診消息，醫療量能也快要崩潰了，讓他相當不解，「今年壓不下來的主因是什麼？」

對此，有網友回文分析，這波疫情壓不下來的關鍵，可能與「Omicron傳染力強，口罩幾乎防不住」、「高強度防疫已經很久了，大家開始疲乏」有關，更直言，就算現在的病毒株是Delta，台灣大概也防不住。

該名網友解釋，大家冒風險接種疫苗，就是為了早日回歸正常生活，盡快解禁，長時間居家上班、禁止內用、量體溫、戴口罩等，久了大家都會受不了，「當這樣想的人越來越多，那麼只想靠NPI（非藥物介入手段）繼續清零，無異是痴人說夢」。

貼文一出，立刻掀起鄉民們熱議，「Omicron已經跟之前的病毒株都不一樣了，再用老招，社會成本太高」、「你看連假去哪都是人，就知道大家都想要回歸正常生活了啦」、「實際上正確戴好口罩的人現在沒那麼多了」、「我男友北上南下搭客運，口罩戴好一樣感染，口罩真的擋不住」。

另有人提到，「其實三月底可以升三級，讓醫療有更多準備，為什麼沒升？可能就是怕民怨而已」，對此，不少人回應，「說要比照去年升三級，但時空背景差異這麼大的情況下，再一次升級既不現實，也沒有意義」、「不是三月守住就沒事了欸，守一次還有千千萬萬次，除非你一輩子都要這樣」。