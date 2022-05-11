台灣時間昨天晚上國際足壇傳來震撼消息，德甲多特蒙德挪威前鋒哈蘭(Erling Haaland)確定轉投英超曼城，雙方將簽約5年直到2027年，轉會費約6000萬歐元，而實際上稅後年薪會達3000萬歐元，哈蘭將與陣中大將德布勞內(Kevin De Bruyne)組成堅強的雙人組合。
曼城去年夏天失去球星阿圭羅(Sergio Agüero)，之後想爭奪英格蘭巨星肯恩(Harry Kane)又失敗，自那時起就把矛頭指向了哈蘭，不過曼城本季目前仍高居英超榜首，有機會拿下聯盟金盃，實力不在話下，哈蘭的重磅加盟可說是如虎添翼，也算提早為下季做準備，讓球隊未來吞下了定心丸。
哈蘭今年才21歲，2019年前往德甲多特蒙德效力，他在職業生涯至今121場聯賽中共踢進91球，也是歐冠史上最年輕踢進20球的人。本季他雖受傷病影響，仍以21球排在德甲進球榜第3，並率領球隊排聯盟第2，僅次於強權拜仁，而他要離開球隊早有傳聞，據說皇馬、巴薩、曼聯也都對他有意。
哈蘭年輕時就開始為挪威效力，2015年投入U15，到2018年都還有踢U21，2019年開始則為挪威國家代表隊出賽，可說是國內最火燙的球星，職業賽方面他效力的前兩隊都在挪威，2018年才轉往奧地利薩爾斯堡紅牛，2019年加入目前的德甲多特蒙德，他在德甲期間的88場中踢進85球23助攻。
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