台灣時間昨天晚上國際足壇傳來震撼消息，德甲多特蒙德挪威前鋒哈蘭(Erling Haaland)確定轉投英超曼城，雙方將簽約5年直到2027年，轉會費約6000萬歐元，而實際上稅後年薪會達3000萬歐元，哈蘭將與陣中大將德布勞內(Kevin De Bruyne)組成堅強的雙人組合。

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

曼城去年夏天失去球星阿圭羅(Sergio Agüero)，之後想爭奪英格蘭巨星肯恩(Harry Kane)又失敗，自那時起就把矛頭指向了哈蘭，不過曼城本季目前仍高居英超榜首，有機會拿下聯盟金盃，實力不在話下，哈蘭的重磅加盟可說是如虎添翼，也算提早為下季做準備，讓球隊未來吞下了定心丸。

哈蘭今年才21歲，2019年前往德甲多特蒙德效力，他在職業生涯至今121場聯賽中共踢進91球，也是歐冠史上最年輕踢進20球的人。本季他雖受傷病影響，仍以21球排在德甲進球榜第3，並率領球隊排聯盟第2，僅次於強權拜仁，而他要離開球隊早有傳聞，據說皇馬、巴薩、曼聯也都對他有意。

Add Erling Haaland to Manchester City's squad for next season and it already looks ridiculous 😳 pic.twitter.com/2A6ray2iRI — B/R Football (@brfootball) May 9, 2022

哈蘭年輕時就開始為挪威效力，2015年投入U15，到2018年都還有踢U21，2019年開始則為挪威國家代表隊出賽，可說是國內最火燙的球星，職業賽方面他效力的前兩隊都在挪威，2018年才轉往奧地利薩爾斯堡紅牛，2019年加入目前的德甲多特蒙德，他在德甲期間的88場中踢進85球23助攻。