BNT兒童疫苗16日抵台 指揮中心：首批77萬多劑 14:342022/05/11 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國自購的BNT兒童疫苗原本預計12日抵台，昨天卻因系統性問題延遲到貨。圖為學童怕打針，小鬧脾氣。（資料照 陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國自購的BNT兒童疫苗原本預計12日抵台，昨天卻因系統性問題延遲到貨。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，航班已經定了，就是15日起飛、16日到貨，不過還不確定是否會如期抵達，將等兒童疫苗到貨後再安排接種時程。 指揮中心上月底與上海復星完成簽約，購買220萬劑BNT兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，其中成人疫苗部分已在9日時抵台，至於首批BNT兒童疫苗預估有77.76萬劑，將從15日於德國起飛，最快16日清晨抵達。 美巡洋艦10日通過台灣海峽 展現對自由開放印太承諾 孕婦染疫有抗病毒藥了 指揮中心：開放使用輝瑞口服藥 #兒童疫苗 #BNT #抵台 #指揮中心 #上海復星 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港研究：康復後打疫苗 抗體水平高過3劑 10:372022/05/11 兩岸 首批BNT兒童疫苗要來了 莊人祥：16日到貨 10:172022/05/11 生活 自用快篩進口可望免規費 莊人祥：這2天會有好消息 10:362022/05/11 生活 直播》新增8死！本土＋57188 累計染疫人數破50萬 13:502022/05/11 生活 小四兒確診高燒40.5度！媽自救超強攻略曝光 吸2.3萬人朝聖 10:222022/05/11 生活 美返台2歲幼童須赴醫院PCR 孕媽吶喊：確診誰負責 11:452022/05/11 生活 全球新冠肺炎高峰會 陳建仁線上出席 再捐150萬美元 11:002022/05/11 政治 願助台灣抗疫遭拒 陸國台辦：綠營「逢陸必反」走火入魔 11:202022/05/11 兩岸 美官網刪「台灣是中國的一部分」 郭正亮一看：這意思很明顯 07:182022/05/11 政治 高鐵桃園站開發案與國壽簽約 04:102022/05/11 財經要聞 專家：無症狀、輕症適應期越短疫情下降越快 精準防疫是關鍵 11:342022/05/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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