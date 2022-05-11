我國自購的BNT兒童疫苗原本預計12日抵台，昨天卻因系統性問題延遲到貨。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，航班已經定了，就是15日起飛、16日到貨，不過還不確定是否會如期抵達，將等兒童疫苗到貨後再安排接種時程。

指揮中心上月底與上海復星完成簽約，購買220萬劑BNT兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，其中成人疫苗部分已在9日時抵台，至於首批BNT兒童疫苗預估有77.76萬劑，將從15日於德國起飛，最快16日清晨抵達。