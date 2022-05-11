璃奈醬原本在韓國發展，因疫情返台。（JKF提供）

璃奈醬上圍豐滿。（JKF提供）

JKF5月封面女星邀請JKF女郎璃奈醬拍攝E級核彈震撼福利照。璃奈醬高顏值加上E級巨乳加入JKF隨即被矚目登上封面，疫情爆發之際，原本在韓國發展的璃奈醬只好急踩煞車，璃奈醬說：「過程真的太不容易，強的人很多，加上疫情失控才決定先回國，幾乎是逃難式回台灣，因為原本班機被取消，在來不及收拾行李的狀態下，慌忙搭上另一班飛機，最終才順利抵台。」

璃奈醬因為從國中就有在玩Cosplay，回台之後也因此接觸到了拍攝，所以當模特這件事很快就適應，直到有人找她加入JKF，知名度開始提升。除了拍攝JKF雜誌外，在JVID頻道也有特別企劃演出璃奈醬E奶護士長特殊治療，因為疫情大爆發到醫院中本來要施打第三劑疫苗，卻獲得護士長免費全身檢查，影片上線廣獲好評。

璃奈醬分享拍攝影片時，發現自己很享受那種偷偷來的感覺，就是要小心不能被別人發現我們在做那檔事的刺激感。比如說是在高級餐廳的包廂裡吃飯時做出那種事，還有和喜歡的人一起看偶像演唱會的時候做那種事，光想就覺得很興奮。

璃奈醬是天蠍座，被譽為12星座中的最佳床伴，與生俱來的調情高手，璃奈醬害羞地撇清：「其實我個人覺得我比較像天秤座啦！」不過工作人員求解幾個床上招式時，她又大方傳授挑逗祕技：「可以先碰觸他或撫摸自己，露出性感和享受的表情，再加上微微地嬌喘聲，然後藉用身體慢慢靠近對方的身上，光是這樣他一定受不了的。」