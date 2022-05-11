男星李岳在17LIVE人氣訪談節目《李岳Fun4夜》，日前節目李岳難得訪問前會說自己心情緊張，因為他出道以來終於首次訪問到周蕙，周蕙剛宣布高雄場《漫步月光下》演唱會延期到9月24日，李岳認真幫粉絲提問，並邀約3位17LIVE人氣歌唱LIVER連線獻唱周蕙歌曲，意外拗到周蕙專業講評還幫LIVER們上起音樂指導課，讓接受指導的LIVER們興奮直呼「賺到了！」

李岳和周蕙兩人都出道多年，意外發現之前從未碰面訪談，不僅李岳緊張期待，連李岳媽媽上線看節目還留言互動，原來李岳媽媽也是周蕙歌迷，兩人討論為何之前沒碰過，周蕙笑說：「可能因為你之前在的頻道屬性，跟我的受眾不太一樣。」周蕙和李岳對談輕鬆愉快，說起這次演唱會前被健身教練下令要求設定新體脂目標要從平時的22％降到18％，是個恐怖挑戰，李岳好奇一確定演唱會延期當天她吃了什麼？周蕙笑著承認「原本進入演唱會準備狀態的飲食，我今天立馬歪樓，亂吃了零嘴玉米片加自製莎莎醬。」李岳一聽調皮作狀呼喊周蕙經紀人打小報告，阻止Where姐母湯喔。

周蕙道出這場演唱會將是她首次回家鄉高雄開唱，對她自己意義特殊，會把自己拉回第一次開唱的心情準備歌單。李岳好奇她如此眾多經典歌曲如何取決是否收入歌單？原來周蕙會認真上各大音樂平台交叉比對，研究出歌迷最喜歡的一些歌曲她絕對不刪，完全是疼歌迷心態。周蕙說自己很感謝歷經5年合約糾紛的人生低潮煎熬時，就是因為有很多歌迷鼓勵、期待她回來，才讓她撐了過來，現在很珍惜當下每個可以唱歌給大家聽的機會。節目後半，李岳幫3位很會唱歌的17LIVER城之內Arri、Annie苡宸、妍妍謀福利，讓她們參與連線互動，分別在「周蕙老師」面前獻唱本尊的歌，城之內Arri唱《約定》緊張唱到直說臉發熱，周蕙稱讚城之內的歌聲好聽，指導點出這首歌最大的難度是在氣息的穩定度，提醒城之內練呼吸及練習勻速的把每個字吐清楚很重要，為了讓大家更容易理解周蕙也示範唱著指導，李岳得意跟城之內說「如果我幫忙開價，要請周蕙上一堂音樂課，應該差不多要350萬，我今天幫你向周蕙要的建議，已經讓你現賺50萬！」城之內興奮喊「真的，賺到了。」