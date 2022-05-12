P.LG新竹街口攻城獅外援辛巴（Singh Bhullar）4月繳出平均27.1分、20.1籃板、2.3阻攻的優異成績，並曾在 4月17日拿下50分、32籃板的恐怖數據，創下聯盟與個人單場得分紀錄，幫助球隊4月拿下6勝1敗戰績位居聯盟第一，辛巴也因此獲選4 最有價值球員。

身高226公分、體重140公斤的辛巴，本季加盟新竹街口攻城獅便為球隊禁區的攻守兩端帶來實質幫助。截至4月底為止，辛巴出賽25場每場都有得分、籃板雙十的表現，其中更有12場是得分、籃板雙20， 而在4月出賽的7場比賽，辛巴在得分、籃板雙20就有4場，幫助球隊單月拉出 6連勝。

辛巴在禁區強大的破壞力讓對手防不勝防，同時也帶給球隊本土球員滿滿的安定感，自然在球場上也會有好的表現，像是高國豪、郭少傑、蕭順議等人，在4月球隊連勝期間也繳出不錯的成績。辛巴全方位的影響力，讓他在4月最有價值球員投票中，以總分95分擊敗隊友高國豪，拿下4月最有價值球員獎殊榮。