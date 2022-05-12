31歲台灣、黎巴嫩混血女星瑞瑪席丹曾獲得金馬獎最佳新演員獎，她今年1月赴大陸與天王劉德華合作新電影《紅毯先生》，除了疫情升溫使得拍攝陷入困難外，還因劇組造型師不熟悉瑞瑪席丹髮況，在沒有任何頭皮隔離保護措施下，竟給她來回漂髮、染髮共計9次，造成瑞瑪席丹髮質幾近全毀，一度還疑似陷入「禿頭」危機，她貼出的限動圖片看得粉絲們怵目驚心；結果殺青前竟是戴帽入鏡，害她被旁邊演員狂調侃。

近日瑞瑪席丹在IG貼出限時動態圖片，氣憤怒控劇組造型師將自己頭髮弄壞，她表示，自己的頭髮一直被造型師染壞：「不到兩個月漂了兩次、染了七次」，瑞瑪席丹自拍下自己的頭頂髮況，只見一旁的金髮幾乎被染禿崩壞，而且由於自己是是混血，對方在不了解她髮況的前提下，不但又漂又染，且到了第三次還是無法成功上色。

瑞瑪席丹被劇組造型師搞到髮質全毀險釀禿頭，氣得PO限動抱怨。（圖／取自瑞瑪席丹IG限時動態）

瑞瑪席丹最後受不了，直接前往當地髮廊找專業髮型師染髮，才好不容易才染出劇組所要的髮色。然而過了1、2個月後，新頭髮已長出來，且原先的染髮也有些褪色，此時劇組更換第二組造型團隊，竟再度不知道她髮況；瑞瑪席丹表示自己當時還特別詢問：「你們確定知道要怎麼染？」，對方明確表示知道，沒想到染了兩次，根本與理想髮色天差地遠，只好又一再嘗試，讓她氣得在IG連發多則限時動態發洩。

瑞瑪席丹坦言，劇組造型團隊在染髮這個知識上，可能與她有些落差，同時殺青前的最後一場戲，明明設定為戴帽子的造型，劇組早知道這件事，卻硬要她去染髮：「染完就搞成我PO的那樣，結果最後我還是戴帽子，根本沒必要，我旁邊的演員看到一直糗我，造型弄了有7、8個小時，又把頭髮染了3次，傷到頭皮髮質，結果最後戴帽子，我也很不解」，無奈只得自認倒霉。