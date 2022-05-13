出社會求職，面試是檢視適不適合該工作的時機，有網友透露，日前去應徵工作時，被面試官以前一個離職的人也是讀同一所大學為由打槍，讓她相當使眼，直呼「讀同一所大學錯了嗎？」文章引起網友們熱烈討論，許多人透露，某些公司的主管確實對學經歷有偏好，更曾經聽過因為不喜歡某間大學的畢業生，所以連面試機會的沒有。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，最近去應徵工作，因為跟上一個離職的人同一間大學，面試的時候老闆就說，「上一個也是這間大學的，做沒幾天就離職，所以決定不錄取我」聽到老闆的回應讓原Po直呼傻眼，感嘆，「到底同個大學就錯了嗎？」

文章引發熱議，有網友表示，「很遺憾真的會，所以才會有什麼企業最愛大學的評比，也才會有考上什麼大學很重要的說法，人常常會因為某種第一印象就影響之後的決定。」該名網友補充說明，畢竟一個學校的學生素質差距不會太遠，當然有原則就有例外。

不僅如此，許多人也持相同看法，「不意外，有聽同事說過，目前任職公司有特別不喜歡某一間大學，履歷看到連面試都不給，我覺得他唯一的錯就是明知同個大學還讓你去面試，浪費雙方時間幹嘛」、「其實很常見，研究所更是容易這樣，要選對教授。」

有網友鼓勵原Po在這狀況下不錄取比錄取還要好，「換個角度，就算給你去了，也不會好過」、「這種職場，不去也好」、「這種心態的公司，不去也罷」、「面試到這種公司就當見見世面，不去上班真的比較好。」