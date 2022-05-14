韋禮安暌違7年將於9月10、11日舉辦小巨蛋演唱會，繼首場門票日前秒殺完售後，加場門票今（14日）中午開賣，1萬張票10分鐘內搶光，得知加場再度完售的好消息，韋禮安一度不敢相信：「我..感動到語塞，謝謝大家！你們不只是沒有讓我失望，還讓我充滿希望，真的謝謝！」他表示已等不及想站在台上唱歌給大家聽，並提醒大家疫情之下保重身體、注意安全，與2場共2萬名進場觀眾相約9月見。