韋禮安攻蛋加場再秒殺 感動到語塞「讓我充滿希望」 13:202022/05/14 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韋禮安9月小巨蛋演唱會加場門票今開賣隨即秒殺。（IMC Live Global提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韋禮安暌違7年將於9月10、11日舉辦小巨蛋演唱會，繼首場門票日前秒殺完售後，加場門票今（14日）中午開賣，1萬張票10分鐘內搶光，得知加場再度完售的好消息，韋禮安一度不敢相信：「我..感動到語塞，謝謝大家！你們不只是沒有讓我失望，還讓我充滿希望，真的謝謝！」他表示已等不及想站在台上唱歌給大家聽，並提醒大家疫情之下保重身體、注意安全，與2場共2萬名進場觀眾相約9月見。 王瑞霞母女一同確診 曝兩人病況大不同「15歲愛女驚認快沒味覺」 亞東醫院院長114字發言感動眾人 網瘋轉發：好有智慧 #韋禮安 #加場 #秒殺 #感動 #語塞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭亞軒PO母照意外曝光少女素顏嫩樣 自嘲說「中式英語」 23:162022/05/09 娛樂 百萬Youtuber客串8點檔 直呼比在瘦子面前唱Rap緊張 19:092022/05/12 娛樂 湯唯昔不為韓國尪學韓文 合作韓演員一開口秀超驚人實力 18:212022/05/10 娛樂 韋禮安報喜獻出第一次 出道逾12年苦盡甘來 12:092022/05/09 娛樂 東勢小作所供身心障礙者「學講客」 看見大孩子無窮的潛力 10:082022/05/14 寶島 111年對外華語教學能力認證考試簡章公布 5／16至5／31報名 16:122022/05/10 新消息 國戰會論壇》俄烏演繹話語權爭奪戰（譚傳毅） 00:002022/05/14 海納百川 海納百川》《國家語言發展法》下被趕鴨子上架的教師（柯馨茹） 11:142022/05/12 海納百川 韋禮安「迷因之王」喊加場秒殺 曝攻蛋嘉賓想邀他 14:292022/05/13 娛樂 相聲女神赴大陸發展「感覺像回家」嘆：台灣年輕人不重視中華文化 09:082022/05/14 娛樂 確診暴增一團亂 里長幫排隊買快篩 感動里民捐物資 17:102022/05/13 寶島 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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