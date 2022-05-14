1名網友日前與交往半年的女友在濃情密意時準備床戰，2人當時都相當興奮，而女友卻在「騎乘位」時突然喊出她「之前炮友的名字」，讓該網友瞬間傻眼，女友後來頻頻道歉稱是「下意識講出的」，讓他更難過，懷疑女友心裡根本還有別人，文章曝光多數網友紛紛勸原PO趕快分手。

該網友在Dcard上發文表示，他與女友交往半年，某天與女友在床上纏綿時，有著興致勃勃的開場，但正當他們變換體位、2人都相當興奮時，「女友突然大喊她跟我交往前，砲友的名字」，讓他事後崩潰心想女友心裡真的有他嗎？他說不在乎女友的過去，但嘿咻當下竟喊出其他人的名字，讓他感到不受尊重。

網友日前與交往半年的女友在濃情密意時準備床戰，2人當時都相當興奮時，而女友卻在「騎乘位」時突然喊出她「之前炮友的名字」，讓該網友瞬間傻眼。（翻攝自Dcard）

該網友的女友事後傳訊息道歉「鼻鼻對不起，我跟XXX真的沒有關係了」、「不知道為什麼下意識會這樣講，我不是有意的」，雖然女友頻頻道歉，但原PO心裡還是有疙瘩，他說還是很愛女友，但「就算有和昨天一樣的姿勢，但對她來說，那姿勢可能不是我一個人的吧」。

其他網友紛紛留言勸原PO分手「不要結婚就好，膩了就可以換了」、「我只能說有疙瘩了，只能讓時間去淡化了」、「兄弟，答案在你心中了，留著等過年？」、「個人超級無法接受，會氣炸」、「之後下次換你整場都喊不同的名字啊」、「好扯哦完全同意分掉欸，這種女友留著包肉粽嗎？」