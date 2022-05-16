全台疫情狂燒，隨著確診數不斷增加，中重症患者、死亡個案都驟增，承接中市確診者居家關懷專案的開業醫林釗尚指出，日前有1名40歲確診者，他才收案打第一通關懷電話時，聽到周遭滿是機械聲響，一問之下才知患者一早已因血氧狂掉送進專責病房了，這經驗讓他相當震驚，「原來輕症轉中重症可以這麼快速發展。」

面對國內Omicron疫情升溫趨勢，中央啟動「新台灣模式」防疫戰略，採輕、重症分流，以居家隔離照護為主，台中市也分區由醫學中心、區域醫院以及大台中診所協會承接各區居家照護健康關懷工作，大台中醫師公會副理事長林釗尚指出，他位於大雅的診所承接居家照護者的健康關懷，也提供視訊看診，每日約收到衛生局15到20例居家關懷個案需持續健康關懷，等於每日關懷個案超過百人。

林釗尚說，上周發生一事讓他相當震驚，1名40多歲男子確診居家照護，他前一天晚上收到衛生局派案，第2天即打關懷電話，當時聽到男子周遭環境許多機器聲響，問男子有無症狀，對方回答：呼吸很喘、還有胸痛，林釗尚建議他視訊問診，未料對方告訴他早上已進急診，並入住負壓病房。

林釗尚推斷，男子應該是前一天確診並申請居家照護，疫調人員評估時還沒症狀，但半夜就呼吸出現喘急不適，透過1922或是119救護進急診，病程變化之快，讓他相當警惕，除告知醫護團隊，他也呼籲確診的民眾不能掉以輕心。