高雄市疫情再創高峰，10日新增4761例確診，市長陳其邁宣布，18日起推出「Covid-19抗病毒藥物合約院所」標章或布條，500多家配合院所可開給Paxlovid藥物。教育局也宣布最新政策，高市國高中在暑假前可以全年級或班級為單位，進行線上教學。

高市府公布，今日隔離期間陰轉陽增加759例，外縣市旅遊史增加79例，特殊娛樂場所傳播鏈新增28例，密切接觸者3694例（同住親友1532例，餐飲娛樂556例，職場校園1228例，高風險場域381例），198例疫調中，轉銜案件數218例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局解釋，「隔離期間陰轉陽」變多是因為高雄市民確診後兩小時內可領到關懷包，內含兩支快篩試劑。第一篩多半是陰性，但隔離第三天、驗第二次會轉陽。

衛生局說明，軍方單位的群聚感染情況擴大，也導致「職場校園」人數暴增。陸軍官校9號出現第一個個案，由社區進入校園，造成100多人確診，絕大部分都返家隔離，留校3人，防疫旅館有8人，隔離200多人。中正預校僅20多人確診，留校8人，其餘返家隔離，居家隔離135人，在校隔離35人。

陳其邁強調，18日起推出「Covid-19抗病毒藥物合約院所」標章，65歲以上或自主防疫、居隔居檢者快篩陽性，可到相關認證院所看診或視訊看診，取得Paxlovid藥物。

高市醫師公會表示，「Covid-19抗病毒藥物合約院所」合作院所可給予適當治療藥物，或協助再次快篩確認。只要3至5天內及時投放抗病毒藥物壓制，避免轉中重症的效力可達89％，合約院所目前有500多家，也可協助轉診，院所名單可上市府衛生局官網查詢。

教育局表示，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有898人，分別為高中職及國中368人、國小及幼兒園530人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共7589人。

考量疫情，教育局宣布最新政策，高市國高中在暑假前可以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日由校方決定。校方評估時應考量學生返校事宜，擬出配套方案，提早告知親師生。

針對關懷包發放，陳其邁強調以「家戶」為單位發送，若後續家中有新增確診個案，將不再重複發送，請民眾謹慎使用。

未滿65歲者，不是居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，快篩陽性者，請盡快去社區篩檢站做PCR。