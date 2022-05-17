桃園17日新增1萬184例本土個案，市長鄭文燦直呼，比昨天上升非常多，長者確診人數也有增加，現在只要長者快篩陽性後，經醫師評估即可開立處方籤進行投藥，把握黃金治療期，已備妥輝瑞口服抗病毒藥物共2萬劑。

鄭文燦表示，目前居家隔離人數有1萬1478人，確診者居家照護累計11萬1162人，已有4萬4400人、約4成完成視訊診療。由於長者確診數有增加，針對住宿型長照機構、護理之家的住民及工作人員各發放2劑快篩。另外長者只要快篩、PCR呈陽性，經醫師評估狀況後若認為有投藥的必要，便能開立處方籤，啟動投藥機制。

鄭文燦說，長者確診後投藥要緊，但仍保留醫生的判斷權也很重要，市府輝瑞口服抗病毒藥物有15家醫院包含復興區衛生所皆有備貨，總共有2萬劑可運用在長者的投藥機制上。

盤點各級學校防疫作為，鄭文燦指出，教育局已發放31萬7491劑快篩給學校使用，5月加購23萬劑鼻腔快篩、10萬劑唾液快篩，其中有4萬5600劑唾液快篩到貨，已經發放8640劑給幼兒園使用，其餘也會作為防疫用途。

另有媒體問及，國中會考後是要維持實體課程還是改採居家線上教學？對此鄭文燦回應，目前國中3年級學生都已停課改採遠距教學，各縣市針對23日後的規畫有不同意見，教育部已在商討如何確保防疫安全也保障學生的受教權，市府會根據教育部的防疫指引、參考各縣市作法並會諮詢學校的意見再決定，預計會在21日前決定公布。