疫情衝擊國旅意願，飯店業再祭「宅度假」促案，希爾頓旗下台北時代寓所與Uber Eats攜手推出「Foodies On Call」宅度假住宿專案，住房就送Uber Eats抵用券，可以整天窩在飯店不出門。同集團的台北中山九昱希爾頓逸林酒店則推「躺好躺滿」的住一晚送一晚，連續入住逸林客房2晚 (不含早)殺到5000元有找。

不敢出門，不想接觸人群怎麼辦 ？ 不如換個心情，到台北時代寓所住一晚。台北時代寓所與Uber Eats攜手推出「Foodies On Call」宅度假住宿專案，即日起至6月27日止，下榻台北時代寓所除可以3600元起的超優惠價格入住，專案內容不僅送上600元Uber Eats抵用券，同時附贈可於時代寓所門市享用或外帶回客房的星巴克早餐；讓你換個生活方式，享受一下窩在舒適客房內隨叫隨到的美食服務。

台北時代寓所總經理林桂玉表示：「在疫情的考驗下，無論是獨處放空、倆人世界、親子時光等，毋須煩惱要到哪裡去，在客房裡一起輕鬆度過，也成為當前的熱門選擇。這次我們特別與知名外送美食平台Uber Eats合作，為旅客提供安心自在、想吃什麼就點什麼的貼心服務。」

台北中山九昱希爾頓逸林酒店則喊出「逸大坪．超低自備款專案」，主打緊鄰捷運超方便 、獨立空調最安心、北市首選精品電梯宅，採光通風一級棒，且與美食零距離，下樓輕鬆品嘗知名牛肉麵、滷味，連續入住逸林客房2晚，週日~週四為4999元，週五每房每晚加價300元，週六及6／3每房每晚加價1000元，相當划算。