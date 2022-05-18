今天全台確診數達8.5萬人，新北市土樹三鶯選區議員參選人呂家愷認為，中央解禁放寬過於急躁、缺乏配套，加上Omicron特性，台灣疫情急遽升溫，使醫療量能瀕臨崩盤，不僅PCR檢測量能吃緊、醫院急診室爆滿無法收治病患、地方政府忙疲於奔命協助確診者，過程發生了太多憾事，令人心碎。為了讓醫療系統回歸較正常運作，保留能量以幫助急需幫助的市民，他呼籲中央應化繁為簡，全面實施「快篩陽視同確診」的策略。

呂家愷表示，現階段快篩陽的準確度已經非常高，若拘泥於做PCR才能認定確診，考量Omicron的特性，3到5天為黃金感染期，過程中法傳系統的等待時間對確診者而言非常不利，應在黃金時間盡速讓醫師判讀、快速給藥，才能避免輕症變成中重症，因此必須盡快採取全面「快篩陽視同確診」的策略，避免浪費大量的人力在PCR採檢上，把醫療量能都保留下來，放在照顧中重症患者。

呂家愷指出，目前新北市居家照護的輕症、無症狀患者，有18家核心醫院肩負起健康照護管理的重要工作，並有620間基層診所加入，提供居家照護者醫療諮詢或送藥服務，同時，29區也分別設置區關懷中心照顧輕症、無症狀患者在家的生活瑣事，儘管如此，隨著今日確診者突破8萬人達到新高，量能依然逐漸被消耗。