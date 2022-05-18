本土COVID-19疫情持續，教育部放寬規定，由各縣市視疫情彈性調整上課，台北市、高雄市高中以下學校23日起實施3至5天遠距教學；台北市、基隆市、苗栗縣國三生暫停實體課程至畢業典禮。

台北市長柯文哲今天表示，由於請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫假的學生數每天約2萬人，加上中央估計疫情洪峰落在下週，因此23日至27日，高中、國中小學全面實施遠距教學，國三、高三生23日起遠距教學到畢業典禮。

高雄市教育局長謝文斌表示，高中以下學校及幼兒園於5月23日至25日暫停實體課程，改採居家遠距教學，暑假前，高中、國中小學由校方自行評估是否改採居家線上學習。

新北市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣等縣市，國中、小學維持實體授課，授權各校視疫情狀況，評估是否改採遠距教學。

另外，基隆市政府教育處表示，國三及市立高中三年級學生自23日起至畢業典禮前，以遠距教學為主，其餘國中小學校即便學校宣布全校停課，弱勢或有需求的學生，仍可選擇到校上課，採行「實體與遠距融合上課」。

苗栗縣政府教育處指出，因應國中教育會考，5月16日起，縣內國中三年級學生已暫停實體課程，改採居家線上學習，其餘維持實體課程。

新竹縣政府教育局表示，16日起至20日，授權學校決定國三、高三學生是否採遠距教學，其餘校園鼓勵教師以混成教學授課，可採取線上教學，也區分為同步、非同步模式，進行非實體授課。

台中市、桃園市及宜蘭縣因考量部分家長反映若學生停課將被迫須請假在家中陪伴小孩，將搜集各界意見，評估後再統一做政策性宣布。