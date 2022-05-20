全國20日本土確診新增8萬5720例，台中本土個案新增7144例，市長盧秀燕今日表示，新增案例持平，實施檢測、診療、領藥一條龍方式，市府與台中榮總、童綜合醫院合作設置兩處「大型PCR給藥得來速」，上午9時至中午止，中央公園站篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人，是否增加新的「大型PCR給藥得來速」還在評估中。
盧秀燕下午在防疫記者會表示，為維繫醫療量能，讓快篩陽性的民眾獲妥善處置，市府與台中榮總合作設置的中央公園「大型PCR給藥得來速」今日上路，上午已有許多民眾領號碼牌，並在陰涼處依序排隊。
另童綜合停車場的「大型PCR給藥得來速」運作也相當順暢，今日上午9時至中午止，中央公園站共篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人。
盧秀燕說，今日上午台中榮民總醫院長陳適安特別到中央公園站現場指揮調度，感謝台中榮總的醫護人員與市府各局處支援同仁，民眾在現場採檢的PCR檢體，都會以防疫車輛火速送回台中榮總檢測。
若民眾PCR檢測後為陽性，就會收到台中榮總傳送的通知簡訊；經首日運作觀察，後續會再增派設備，增加看診與拿藥量能。
盧秀燕表示，有民眾到現場會想要「抗病毒藥物」，但因「抗病毒藥物」的給予，需要依照中央規定，加上抗病毒藥物須經醫生診療，有些人有些慢性病，不適合使用，可能會產生其他副作用並不安全，所以一定要遵從醫囑。
按照中央規定，65歲以上長者快篩陽性後，來到現場經過醫師評估，如果可行，就會開立「抗病毒藥物」，非65歲以上的市民朋友，一般是輕症的話，就會給予「症狀用藥」。
有關居家照護統計，盧秀燕說，截至20日上午10時，已送出6萬482人進行評估，其中4萬9524人位，占81.88％已收案居家照護，累計健康關懷17萬6418人次，其中視訊診察4769人、送藥到府1544人、解除隔離2萬4447人。
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