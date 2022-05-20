台中市府與台中榮總合作設置「大型PCR給藥得來速」，上午9時至中午止，中央公園站篩檢670人、診療146人。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

全國20日本土確診新增8萬5720例，台中本土個案新增7144例，市長盧秀燕今日表示，新增案例持平，實施檢測、診療、領藥一條龍方式，市府與台中榮總、童綜合醫院合作設置兩處「大型PCR給藥得來速」，上午9時至中午止，中央公園站篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人，是否增加新的「大型PCR給藥得來速」還在評估中。

盧秀燕下午在防疫記者會表示，為維繫醫療量能，讓快篩陽性的民眾獲妥善處置，市府與台中榮總合作設置的中央公園「大型PCR給藥得來速」今日上路，上午已有許多民眾領號碼牌，並在陰涼處依序排隊。

另童綜合停車場的「大型PCR給藥得來速」運作也相當順暢，今日上午9時至中午止，中央公園站共篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人。

盧秀燕說，今日上午台中榮民總醫院長陳適安特別到中央公園站現場指揮調度，感謝台中榮總的醫護人員與市府各局處支援同仁，民眾在現場採檢的PCR檢體，都會以防疫車輛火速送回台中榮總檢測。

若民眾PCR檢測後為陽性，就會收到台中榮總傳送的通知簡訊；經首日運作觀察，後續會再增派設備，增加看診與拿藥量能。

盧秀燕表示，有民眾到現場會想要「抗病毒藥物」，但因「抗病毒藥物」的給予，需要依照中央規定，加上抗病毒藥物須經醫生診療，有些人有些慢性病，不適合使用，可能會產生其他副作用並不安全，所以一定要遵從醫囑。

按照中央規定，65歲以上長者快篩陽性後，來到現場經過醫師評估，如果可行，就會開立「抗病毒藥物」，非65歲以上的市民朋友，一般是輕症的話，就會給予「症狀用藥」。

有關居家照護統計，盧秀燕說，截至20日上午10時，已送出6萬482人進行評估，其中4萬9524人位，占81.88％已收案居家照護，累計健康關懷17萬6418人次，其中視訊診察4769人、送藥到府1544人、解除隔離2萬4447人。