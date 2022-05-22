南韓女星韓韶禧，憑藉出色外表和精湛演技，先前出演《夫妻的世界》擔任破壞他人婚姻角色，受封「地表最美小三」的稱號，打開知名度後，她又接演《無法抗拒的他》、《以吾之名》兩部戲劇，廣告代言不斷找上門，晉身南韓新生代女演員行列之中，近來她幫名品手錶代言，拍攝性感狂野的時尚畫報，展現迷人風采。

在她3組狂野感造型穿搭中，第一張她滿頭長髮沾上小水珠，在大樓陽台擺出咬唇姿勢，上衣穿上一件OL白襯衫，卻是件襯衫釦子只做到胸部位置的服飾，襯衫兩邊僅用一塊布去固定，得以敞開縫隙裡的好身材，至於她本人則是一手擺到嘴巴前方，另一隻手平放在身體內側，率性盤腿坐在地面上。

韓韶禧第二套造型穿上皮質平口酒紅洋裝，布料外的雪白肌膚全數火辣暴露在外頭，搭配濃厚煙熏妝及鮮豔紅唇，刻意將身體蜷縮在腰部位置，左肩還刻意抬高，有些難以親近感卻也表現出女王霸道氣場；至於第三張她則選在夜晚進行拍攝，穿上純白全套西裝翹腳，身體靠向左側，後方鏡子則反射出她的身影，饒富意味。

網友眼見韓韶禧穿搭太有品味，瘋狂湧入留言：「姐姐簡直快殺了我啊」、「真是無與倫比的美」、「她的美是瘋狂的」、「太完美了韓韶禧」、「驚豔又優雅」、「怎麼會有這麼美的人呢」、「好辣好漂亮」、「我心目中的美女就該長這樣」掀起一陣熱議。