令人鼻酸！24歲少女湯佩姿，本該擁有大好前程，卻在19歲時診斷出癌症末期，不過她卻堅強面對挫折，5年來的時間當起網紅，分享自身罹癌經歷，無奈今年卻被醫生第四次轉安寧治療，把握僅剩的3個月壽命，她決定完成小小環島夢，近來她開始在台灣四處遊玩，來到屏東恆春的海邊戲水，拖著孱弱的身體走動，久違觸摸到海水的冰涼感，露出一貫的燦爛笑容。

20日湯佩姿在臉書粉專「抗癌小天使－湯佩姿」，分享去到屏東海邊玩耍，卻因身體因素只能下水3到5分鐘，不過她也非常感恩知足：「終於摸到海水了，好開心好開心，上一次到海邊，應該是國小六年級的戶外教學，但記憶已經完全模糊，所以今天對我來說特別不一樣，因為我好喜歡海」實際獲得不多卻知足常樂。

湯佩姿即使身體虛弱，仍要把握時間樂觀享受生命。(圖/湯佩姿 FB)

接著，她無奈對大家解釋道：「因為我不能沒有氧氣！我就連蹲下摸個海水再站起來就非常喘，但摸到海水內心極度開心」隨後她也說道「玩到海水後已經滿足了！就立即穿上鞋、上車返回民宿，不求多～有體驗到就很棒了，有這個機會再到海邊戲水，真的是一萬顆感恩的心。」照片中的她為保持平衡使勁全身力量，雖吃力卻掩蓋不住內心的喜悅。

對一般人來說走到海邊沒什麼，但湯佩姿卻只能待3~5分鐘，令人無限鼻酸。(圖/湯佩姿 FB)

網友看到後紛紛替她加油打氣，寫下：「海的遼闊讓人忘卻煩惱」、「佩姿像個小孩子一樣那麼開心～像要起飛一樣」、「摸到了海水，讓大家感受到了妳的幸褔心情」、「踏出希望心滿意足，知足惜福讚」、「出去走走看看上天創造的一切，都是那麼美好」就連胃癌末期的藝人唐玲也現身：「開心的享受生活」帶給小小身軀無限力量。