中央流行疫情指揮中心25日公布台中市新增7例死亡案例，年齡介於49歲至97歲、其中有4人未接種疫苗、1人接種1劑、2人接種2劑疫苗，皆有慢性病史或癌症病史，死亡原因多為呼吸衰竭。

台中市衛生局副局邱惠慈表示，台中市25日新增本土確診案例9766例，近8、9成都是輕症或無症狀患者，這7天已經完成7天解除隔離的有4萬4125人，今天新增5名中重症病人，5人都入住加護病房，5人本身都有慢性疾病，年齡是在65歲到94歲之間，其中1人沒有接種過疫苗，另2人接種兩劑，2人接種過3劑，其中有3人插管。

到今天為止，衛生局持續追蹤68名病人，其中36人插管，3人氣切，64人是住在加護病房，13人使用藥物，年齡60到94歲之間。

邱惠慈說，重症病人經過醫護人員細心的照顧，截至今天為止，已經有55人原來是中重症的個案，已狀況解除，轉輕症或已康復出院。