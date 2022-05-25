桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政參選，民進黨則傳出將推出新竹市長林智堅角逐。資深媒體人韋安根據民調數字認為，林智堅在綠營當中，並沒有絕對的優勢，質疑林智堅只是風向球。

韋安今(25日)在臉書貼文質疑林智堅只是風向球，他指這兩天外傳民進黨很可能派林智堅出戰桃園，但這可能只是來測試風向的。根據5月初聯合行銷研究公司的民調，綠營人士的民意支持度依序為衛福部長陳時中以25. 5％領先，林智堅以12. 0％屈居第二，其他則為立委鄭運鵬11. 6％、前立委鄭寶清10. 0％。

韋安接著指出，TVBS在5月18日公布的民調顯示，陳時中以21.7％領先，林智堅則以11.1 ％屈居第二，其他依序為鄭運鵩16.4％、鄭寶清10.3％。韋安從民調來看認為，林智堅在綠營當中，並沒有絕對的優勢。

桃園市長之戰，國民黨因提名張善政空降參選，而引發提名風暴。民進黨則傳出林智堅將北上參選，有綠營人士指出，黨內高層屬意在地立委鄭運鵬，但仍未證實。